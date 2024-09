Difunden un nuevo e impactante tráiler de Gladiador 2: ¿cuándo será el estreno oficial?

Además de su ambiciosa narrativa y diseño de producción, Gladiador 2 genera grandes expectativas gracias a su reparto de lujo. La película estará protagonizada por Paul Mescal (Aftersun, Normal People), Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Joseph Quinn (Stranger Things), Fred Hechinger (The White Lotus, Thelma), Lior Raz (Escuadrón 6), Derek Jacobi (Vicious), Connie Nielsen (El abogado del diablo) y Denzel Washington (El justiciero, Hombre en llamas), quienes aportarán su talento a esta esperada secuela.