Batalla de Tucumán: tradición, nostalgia, cábalas y mucha pasión en una jornada multitudinaria

Más de 25.000 personas vibraron en el batalla

“Cuando me invitaron al Gran Premio Batalla de Tucumán, no sabía bien qué esperar. Pensé que sería sólo para los que apuestan y entienden de caballos, pero me llevé una sorpresa enorme. Desde que llegamos, el ambiente te envuelve porque hay muchas familias completas. Hay mucho verde, podés hacer tipo camping... Además cada media hora la emoción que trae cada carrera se siente en el aire. Nunca pensé que iba a ser tan divertida una tarde en un hipódromo”, explicó Guadalupe Cervera que llegó desde San Cayetano con seis sobrinos y tres hermanos. “Lo primero que me sorprendió fue la cantidad de familias, abuelos con nietos, parejas con hijos, amigos de todas las edades. No es sólo un evento para apostadores, es un punto de encuentro”, reflexionó la mujer de 43 años que se sorprendió por la cantidad de espectadores que tuvo el evento que comenzó antes del mediodía y terminó cerca de las 23. “Las clases sociales no se notan, al menos aquí. No sé como será el vip, pero aquí la verdad que mi experiencia fue muy positiva. Siento que se logra reunir y convivir con gente tan distinta en un mismo lugar, todos disfrutando por igual. Mis sobrinos no sé por dónde andarán, es un predio muy grande pero recién volvieron fascinados porque vieron a los caballos que van a competir en la próxima carrera.