José Retik: "Me gustaría que el libro no sea un material inofensivo del cual se sale como se entra"

-Tuve la suerte y el honor de conocer a Laiseca; y el doble honor y alegría de que me regalase El jardín de las máquinas parlantes. Cuando me lo dio, dijo: “Mientras leas el libro vas a estar metido ahí, viviendo en ese mundo”. Ese no sería un mensaje, pero sí algo que espero que le pase al lector. Por otro lado, me gustaría que el libro no sea un material inofensivo del cual se sale como se entra. Una cosa es un lector y otra cosa, muy diferente, un espectador o un consumidor de libros que se contenta con encontrar lo que esperaba o que solamente recala en lo anecdótico.