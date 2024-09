Pese a anunciar su retiro, Claudio Bravo volvería a jugar en caso de recibir una oferta del Barcelona

“Si Barcelona me llama, salgo del retiro”, dijo Claudio Bravo, de 41 años, en diálogo con Win Win All Sports. El chileno ganó ocho títulos con la camiseta blaugrana, entre ello se destaca la Champions League 2014/15. Sin embargo, la noticia tomó mayor furor debido a que, meses atrás, escribió un posteo anunciado su retiro. “Voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, meditada, muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano. Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y también familiar, que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todos los sentidos”, había expresado.