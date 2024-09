Diana Mondino confirmó que Argentina no adhiere al Pacto del Futuro, firmado por 193 países

Argentina, a través de su canciller Diana Mondino, anunció que no formará parte del Pacto del Futuro, un acuerdo firmado por 193 países de la ONU que establece 56 acciones para enfrentar los mayores desafíos globales, como el cambio climático, la paz y la inteligencia artificial. Mondino argumentó que varios puntos del pacto son incompatibles con la nueva agenda del gobierno argentino, y que las propuestas presentadas por el país no fueron consideradas. Esta decisión coloca a Argentina junto a países como Rusia, Venezuela y Corea del Norte, que también optaron por no firmar el acuerdo.