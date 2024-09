¿Quiénes tienen acceso al conocimiento en la era de la IA? La educación en la mira

Educación pública ante la encrucijada

¿Cuáles son los derechos de autoría, identidad, educación, conocimiento de las mayorías que no pueden pagar para conocer más allá del horizonte de sus limitadas condiciones de existencia y cuyas vidas están siendo decididas subliminarmente -sin que la mayor parte tenga conciencia- por las “Big Tech”? ¿Cuando se escucha decir que los niños y los jóvenes no leen, se está analizando el impacto de la IAcracia, del mercado de conocimiento y datos, sobre esta problemática? ¿O se sigue sosteniendo el prejuicio de que no leen por “vagancia” o porque “no quieren”? ¿Y qué es lo que pueden? ¿Qué hacen la política, la planificación y la práctica educativa al respecto? ¿Cómo se da acceso a esta primera línea de conocimiento científico, profesional, político y a las estrategias cognitivas para entenderlo y analizarlo críticamente? Porque a este conocimiento no se accede espontánea ni públicamente, sino que es la educación la que tiene que ponerlo a disposición y enseñarlo. Y en este camino, a la educación superior le toca un lugar no menos clave: la reformulación de la educación científica y profesional para la era de la IA y la garantía de acceso gratuito al conocimiento más avanzado y actualizado. Con hacer un relevamiento de las bibliotecas con las que la educación pública cuenta en todos los niveles en Tucumán, y especialmente en el superior, nos damos cuenta que nos faltan años luz mientras la conectividad de internet, en los países más tecnologizados, se está acercando a la velocidad de la luz. Es hora de que los responsables de las políticas educativas y económicas se hagan cargo. Porque ni los niños, ni los jóvenes, ni sus padres, ni los profesionales docentes, en el mercado mundial del conocimiento digital, pueden. O, en todo caso, hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Es hora de poner las cargas en su justo lugar.