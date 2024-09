Por qué la inteligencia artificial supone un peligro existencial para la humanidad

Pero, aun así, el mensaje para el siglo XXI es desalentador. Si la humanidad necesitó que le enseñaran lecciones tan terribles para aprender a gestionar la energía del vapor y los telégrafos, ¿cuál será el coste de aprender a gestionar la IA? La IA es potencialmente mucho más poderosa e ingobernable que las máquinas de vapor, los telégrafos y todas las tecnologías anteriores, porque es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones y crear nuevas ideas por sí misma. La IA no es una herramienta, es un agente. Las ametralladoras y las bombas atómicas sustituyeron a los músculos humanos en el acto de matar, pero no pudieron sustituir a los cerebros humanos a la hora de decidir a quién matar. Little Boy —la bomba lanzada sobre Hiroshima— explotó con una fuerza de 12.500 toneladas de TNT, pero, en lo referente a capacidad mental, Little Boy era una nulidad. No podía decidir nada.