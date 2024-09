“Espejito, espejito… ¿Milei o el Papa?”, una pregunta que puede valer un viaje

De ese mismo sesgo podrían ser los dichos de Francisco sobre Julio A. Roca, un ídolo para el actual presidente, a quien la Iglesia no le perdona haber establecido en 1884 un marco de leyes que promovieron la educación laica y la libertad de cultos, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas y la expulsión del entonces nuncio apostólico. Más allá de estos resquemores, lo cierto es que no se puede escindir al sacerdote que pide por los necesitados, a quien la realidad de su país le genera llagas en el corazón, que se aparte de decir que el gas pimienta no “paga” o que sienta que no se hace lo suficiente para frenar situaciones de violencia, aunque sí se lo podría criticar políticamente por juntarse con algunos que poco favor le hacen.