Frías Silva (h): “El productor deja todo para sacar los mejores cultivos”

El anfitrión no dudó en calificar de crítica a la situación que vive la actividad. Detalló que, en caña de azúcar, se esperaba más producción, pero por las heladas no se alcanzaron los niveles previstos inicialmente. “Los precios no acompañan en este momento”, acotó. Pero también trazó una línea divisoria contra las prácticas que afectan al conjunto de la sociedad. “Queremos dejar en claro que los productores serios y responsables no recurren a la quema de sus cañaverales”, enfatizó. Esa práctica causó algunos cortes en el servicio de electricidad por la afectación del fuego al tendido de la red de alta tensión.