La noche de una familia libertaria ensamblada en la apertura de la Expo Rural

Futurología libertaria

Cuenta la leyenda que las huestes del presidente Javier Milei comienzan a vislumbrar el futuro electoral de La Libertad Avanza. Las elecciones de medio turno son fundamentales para la consolidación del espacio que lidera el economista libertario. Si bien Milei, a través de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, trata de consolidar su espacio en todo el país, sigue de cerca el armado en Tucumán. El “plan A” tiene a Lisandro Catalán como posible cabeza de lista de los postulantes a diputados. El vicejefe de Gabinete prefiere no hablar todavía de eventuales candidaturas. Pero en la Casa Rosada miran con buenos ojos que su compañera de lista sea la actual diputada de CREO, Paula Omodeo. A ella también le ofrecieron cargos nacionales, pero no quiere tomar determinación política alguna sin la venia del fundador del partido que la llevó a la banca: Sebastián Murga. El ex presidente de la Rural estuvo ausente anoche, también comentada por los presentes. ¿Qué pasó? Murga quedó varado en Santa Fe, explicaron sus allegados. La semana que pasó, el empresario pasó por la Casa Rosada para analizar qué hará CREO dentro de la estructura libertaria. ¿Con quién se reunió? Con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, un colaborador directo de Karina Milei.