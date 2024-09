¿Inspiración o imitación? La curiosa historia de Ronaldo y Sergio Romero made in Tucumán

“Cuando estaba en mi mejor momento, “Chiquito” no era tan conocido. Recién cuando jugó el Mundial 2014, empezó a tener mayor notoriedad. A partir de eso me decían que atajaba como yo, pero lo que respondía yo era que deseaba tener la misma plata que él, jajaja”, dice, aunque la conexión con el deporte rey no se termina allí. Su hijo lleva el nombre del “Fenómeno” brasileño: Ronaldo. “Es cierto que el brasileño ya sonaba muy fuerte, pero no le puse por él. Mi idea era que tenga las tres “R” en los nombres y el apellido. Muchos me decían no me lo iban a aceptar en el registro porque eran bien estrictos, pero al final me dejaron. También tenía un plan B si no me lo aceptaban le iba a poner Román”, dice Sergio.