Una maratonista tucumana que vive en Canadá promueve el embarazo saludable

Relación con el deporte

¿Cómo comenzó? De niña, Bacas había practicado vóley, gimnasia artística y natación, entre otros deportes, aunque nunca tuvo la constancia necesaria para llegar lejos en esas disciplinas. “No era lo mío. Además nunca pude sostenerlas a lo largo del tiempo porque mis papás no me podían llevar o porque siempre surgía algún inconveniente”, comenta. Una vez que terminó la secundaria decidió realizar la carrera de Educación Física. “Estaba entre tres opciones: Nutrición, Kinesiología y Educación Física. La primera tuve que desecharla porque después de la crisis de 2001 mis papás me dijeron que era imposible afrontar los gastos para que me fuera a vivir en Córdoba. Entonces, decidir entre las otras dos. Me terminé inclinando por Educación Física porque no me gustaba la idea de tener que viajar de manera constante a Monteros para hacer Kinesiología”, explica.