Cómo lidiar con los estudios y el celular según cuatro mejores alumnos de Tucumán

Aunque estén entre los mejores estudiantes de la provincia, los chicos entrevistados no son inmunes a la atracción que producen los celulares. Es el caso de Santiago Ferraro, alumno de Ingeniería Química de 25 años y abanderado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, quien dijo que aplicaba la fuerza de la voluntad y que separaba los tantos. “Vivo con el celular en la mano ya sea para jugar, para las redes sociales o para ver videos: lo uso constantemente. Sin embargo, a la hora de estudiar, no me distrae. No lo apago, pero lo dejo ahí y soy consciente de que está presente, aunque también soy consciente de que tengo que estudiar”, detalló.