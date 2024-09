Javier Milei, sobre el Presupuesto 2025: "Venimos a ponerle un cepo al Estado"

21:51 hs

El “Estado niñera” y las “cosas estúpidas” que ha hecho el kirchnerismo

“El Estado no tiene que ser una niñear que se encarga de todo. Cuando un Estado se arroga tareas que no le competen, termina por incumplir las responsabilidad de que le corresponden. Llegamos a un Estado que no puede cumplir con sus obligaciones básicas. Así llegamos al 50% de la pobreza, hospitales públicos sin insumos y una Justicia lenta. Mientras tanto, se dilapidaron millones en recitales, rutas que no conducían a ningún lado. El kirchnerismo ha hecho cosas estúpidas”, arremetió.