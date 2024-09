El minuto 94, un instante de grandes recuerdos para San Martín de Tucumán

El último duelo frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn fue una prueba clara de ello. El “Santo” no jugó un gran partido. Le costó demasiado hacer pie, no generó conexiones y casi ni incómodo a Sebastián Giovini, que fue un espectador de lujo. Es más, Matías “Caco” García y Juan Cuevas fueron contenidos por la defensa de “La Banda”; mientras que Junior Arias no tuvo ninguna ocasión de peligro en el tiempo en cancha. Pero, como de costumbre en las últimas presentaciones, Nicolás Moreno volvió a ser determinante. El delantero ingresó al área, lanzó un remate que impactó en la mano de Elías Martínez y generó el penal de la victoria.