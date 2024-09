Historias de la Liga Tucumana: instalaron un comedor infantil en un club de Lules

“Cuando era chiquito había venido, pero después me fui. Me entrené en Atlético, pero dejé porque era muy caro, no tenía quién me llevara y mi papá no tenía mucho trabajo. Entonces me trajeron para acá porque vivo cerca. Ahora nos llamaron a un grupo de chicos para hacer una prueba en Talleres”, dice Ulises David Leiva, de 12 años, que contó que viajará a Córdoba junto con sus compañeros Enzo Zarza, Santino Bucheri, Juan Cruz Herrera y Jonás Salas. “Vinieron dos veces. Primero seleccionaron un par y después a los demás”, completa Juan Cruz.