Furia, iracunda por no ser invitada a los premios Martín Fierro

Tras eso, en vivo en el streaming que lleva adelante junto al hijo del “Pájaro” Caniggia, dio a conocer que estaba realmente sorprendida por no haber sido premiado, lo que ya llevó a dejar un contundente mensaje contra la televisión argentina: “Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien (...) Que me tenga que sacar la visa para irme a otro lado, a Miami, a buscar, ojalá, un premio. No lo puedo creer, y va a pasar, y les va a doler en el alma”. Pero eso no fue todo, porque siguió mostrando su indignación: “¿Cómo puede ser que mi país no me premia? Es algo ilógico, loco, ¿Qué les pasa? ¿Tanta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso?”.