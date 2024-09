Trump y Harris se enfrentaron por el aborto, la economía, la inmigración y las guerras

Entre “exageraciones” y “divisiones

La representante demócrata calificó esta postura como una “tragedia”, criticando que alguien que aspire a la presidencia intente usar el tema racial para dividir al pueblo estadounidense. En relación al tema, Harris subrayó que no se debe fomentar la división entre razas y recordó que Trump fue investigado por negarse a alquilar propiedades a familias negras, en alusión a su historial en temas de discriminación racial. Por su parte, el ex presidente minimizó la relevancia de las discusiones sobre la identidad racial en Estados Unidos, afirmando que “no le importa” y que se está “exagerando”. “No importa ni un pepino, lo que quiera ser, que sea. Yo leí que ella (en referencia a Kamala Harris) no era negra, luego leí que sí lo era. Y está bien, lo uno o lo otro me da igual”, afirmó el candidato republicano.