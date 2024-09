El valor de las multas de tránsito se incrementó un 4% en San Miguel de Tucumán

Valores actualizados

Las multas más frecuentes detectadas en San Miguel de Tucumán corresponden a estacionar en zona prohibida o afectando la seguridad de tránsito, conducir utilizando dispositivos que distraen la atención, conducir sin casco, estacionar en la senda peatonal, no respetar semáforos y no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Una de las infracciones con la sanción monetaria más alta es la de exceso de velocidad y de circulación en contramano, de entre 200 y 1.000 UF, es decir, entre $221.200 y $1,1 millón. Entre otras multas, estacionar en doble fila o circular sin cinturón de seguridad poseen un cargo punitivo de entre $110.600 y $331.800; conducir utilizando el celular o sin casco, entre $165.900 y $553.000; no poseer carnet de manejo, seguro o tener cédula verde vencida, entre $55.300 y $110.600.