Telefé Noticias se llevó el Martín Fierro de Oro en una noche que clamó por el regreso de la ficción a la TV

"Hace días vengo pensando qué decir cuando suba al escenario. Lo primero que me viene a la cabeza es agradecer por todo lo que me pasó. Aporté mucho pero si no me ayudaban era imposible. Quiero agradecer a Eltrece que dio todo desde que tengo 14 años. Pude soñar y agradezco a toda mi gente de Polka, que llevó en mi corazón", comenzó Adrián Suar en su agradecimiento por el Martín Fierro a la trayectoria.

"Polka fue un movimiento de una gran inspiración colectiva, que era enorme. Todos daban lo mejor de lo mejor. Hicimos más de 80 programas, muchos muy malos pero muchos muy buenos. Cuando tomé ese compromiso abrace la profesión de productor o mejor dicho de hacedor", siguió.

"La televisión somos todos. Está faltando la ficción, faltan los actores. No es fácil hacer ficción en este país, no por el talento porque sobra, pero es difícil por los costos. Polka fue muy importante para la vida de todos nosotros, pero se lo quiero dedicar a todos los actores, que hicieron brillar a la productora. Gracias a la gente que eligió las ficciones", finalizó.