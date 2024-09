Iker Muniain fue presentado en San Lorenzo: “La decisión fue sencilla”

En esta etapa, el volante utilizará el dorsal 80. "Es un placer estar hoy aquí, estoy muy feliz de pertenecer a este gran club. El número no deja de ser anecdótico, es uno que me gusta y no quedaban muchos de los que solía llevar disponibles. Espero tener muchos éxitos con este", indicó. “La decisión fue sencilla: tuvimos una reunión por videoconferencia donde estuvimos hablando con el presidente y varias personas. Después de esa reunión las sensaciones fueron buenas. Nos tomamos un avión, nos volvimos a reunir y pudimos hablar de todo en general. Hablar con el presidente y el técnico me terminaron de convencer. Fue muy importante el interés que mostraron todos pusimos de nuestra parte", añadió.