El precio de la conectividad: ¿es la tecnología responsable de la deshumanización?

Los dueños de la tecnología

Se suele decir que las tecnologías tienen la culpa, en una suerte de fetichización que desplaza el foco desde los hechos a los medios. Las tecnologías no hacen sino reflejar lo que está aconteciendo en las relaciones sociales en concreto: la agresión se va conformando progresivamente en el recurso cotidiano, desde los más alto funcionarios hasta los encuentros circunstanciales, para el “desvínculo” cuando el otro no se clona con uno. Habrá entonces que poner el foco en el fondo del problema: ¿a quién o a quiénes les conviene el dilema homogeneidad o guerra? Porque la agresión no es connatural a la especie sino producto de intereses de grupo. No olvidemos- como hemos mencionado reiteradamente en otros artículo - que la llamada “Internet de las cosas” (IoT) registra hoy todo lo que decimos y hacemos en la vida cotidiana y lo almacena en centros de macrotados. La frase “el celular me escucha” es cierta. Y no sólo el celular. Detrás de la IoT hay grandes empresas tecnológicas registran nuestros gustos, necesidades, intereses y los utilizan en diferentes campos para inducirnos a tomar decisiones en la línea de objetivos económicos, sociales, culturales, etc. Uno de esos campos es el de las campañas políticas. No es casual que los candidatos “repliquen” lo que un importante número de personas dice en su vida cotidiana e imiten casi las mismas frases. Se han apropiado de los decires y pensares, transformados en datos, y los utilizan para manipular al electorado. Como tampoco es casual que los funcionarios, una vez electos, cambien parte de lo que decían e incluso contradiciéndolo.