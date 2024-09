Darío Barassi habló de los motivos por los que dejará la conducción de “Ahora Caigo”

“Desde el día uno en que firmé contrato para ‘Ahora caigo’ sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado”, había dicho anteriormente, al explicar su salida del programa. Aunque volvió a aclarar: “No estoy renunciando al programa, para nada. Mi contrato siempre fue que iba a grabar lo máximo posible porque tenía disponibilidad hasta fines de agosto”.