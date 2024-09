Cómo fue el trágico final de Tavo Kupinski, el ex guitarrista de Los Piojos

"Los Piojos son míos"

A lo largo de su carrera, Kupinski mantuvo un perfil bajo y rara vez hablaba con la prensa. Sin embargo, en 2010, durante una de sus colaboraciones con Las Pelotas, se sinceró sobre su relación con Los Piojos y su separación: "No me iba a ir así nomás, me tenían que sacar con los pies para adelante. Los Piojos son míos. No soy 'el ex guitarrista de Los Piojos': soy Los Piojos. Es mi banda, porque legalmente el nombre está registrado por cinco personas y una soy yo. No voy a regalar nada porque no me banque a uno. Así como Andrés (Ciro) nos veía como sus guitarristas, yo también puedo decir que él era el cantante de mi banda".