Trágico allanamiento: abogados piden que se profundice la investigación en contra de los policías

El domingo 25 de agosto, en un allanamiento realizado en esta capital, Adolfo Jiménez Lezcano (43) es herido por personal del Grupo Cero. El hombre de 43 años falleció el sábado y ahora los representantes legales de la familia solicitaron que se profundice la investigación en contra de los uniformados. Según la información oficial, el hombre atacó con un machete a uno de los efectivos, provocándole daño en el casco y en el fusil que empuñaba. “Lo primero que desearíamos aclarar es que no recibió un disparo, sino que fueron seis”, señalaron los abogados Máximo Paliza y Jorge Navarro. Los profesionales destacaron además que les pareció desproporcionado además que se haya dictado una orden de allanamiento y que haya sido cumplida por un grupo de élite. “Se originó por una falsa denuncia porque él lo único que pretendía es recuperar el inmueble que era de su propiedad y que su ex pareja se negaba a abandonar”, indicaron. Paliza y Navarro informaron además que el hombre se lo había diagnosticado con esquizofrenia y ya tenía una orden de internación que todavía no había cumplido.