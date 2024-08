Romero criticó el estado actual del Justicialismo, a 73 años del renunciamiento histórico de Evita

En un ecrito, Romero recordó la renuncia de Evita a la candidatura vicepresidencial el 31 de agosto de 1951, un acto que definió como un rechazo a los honores, pero no a la lucha. Allí sostiene que el Justicialismo actual se encuentra "en un laberinto" en el que figuran nombres como Cristina Fernández de Kirchner, José Alperovich, Amado Boudou, Lázaro Báez, y el ex presidente Alberto Fernández, a quienes describe como "una caterva de justicialistas de ocasión". Según el ex funcionario, la salida del laberinto requiere una autocrítica profunda.