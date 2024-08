En dos jornadas, el Banco Central cedió U$S 200 millones de reservas

El Banco Central (BCRA) terminó la jornada con saldo neutro su participación en el mercado, ya que no pudo comprar divisas. Pese a ello, las reservas brutas internacionales cayeron U$S 94 millones, casi el mismo volumen que la rueda previa, por lo que en las últimas dos jornadas cedió en casi U$S 200 millones. Una de las razones de este comportamiento está relacionado con la idea oficial de avanzar en la disminución de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros. Según fuentes del mercado, el miércoles fue la segunda mayor venta de la autoridad monetaria en el Contado con Liquidación (CCL) desde que la entidad que conduce Santiago Bausili comenzó con este accionar.