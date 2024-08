Oasis anunció su regreso a 15 años de su separación con un tour que durará dos meses

La vuelta de Oasis pretende abarcar otros continentes

La banda alcanzó la fama mundial en 1994 con el album “Definitely Maybe”, sin embargo su segundo álbum "(Wat’s the Stroy) Morning Glory?", marcó la historia musical del Reino Unido consolidándose como el quinto más vendiendo en el mundo. No solo sentó el camino de un legado significativo para el rock británido, sino que además dejó sencillos que luego se convertirían en el setlist de las “bandas tributo” que no pasado mucho tiempo comenzarían surgir.