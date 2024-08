Autoridad electoral de Venezuela denuncia irregularidades en los comicios

Juan Carlos Delpino era uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Representaba a la oposición y está ahora en la clandestinidad. “Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados”, escribió Delpino, quien dijo no haber estado presente en el momento de la totalización de los resultados. “Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirva a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados”, siguió en un comunicado que difundió en redes sociales.