Schwartzman perdió ante Monfils y se despidió del US Open y de los Grand Slam

Luego amplió: "Momentos especiales como los que vi en la pantalla fueron lindos, siempre fue especial jugar para mi, me apoyaron muchísimo, no se si lo merezco o no, pero soy muy agradecido a través de todos años que vine siempre recibí mucho cariño, quiero agradecerle una vez más a quienes están aquí y mirando por la tele. Gracias a todos los que hicieron ese año y todos lo anteriores especial, muchísimas gracias; nunca soñé con este tipo de momentos pero también corrí mucho y me lo merezco. Disfrutaré cada momento, a partir de ahora, una vez más", agradeció el bonaerense.