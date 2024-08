Gerardo Arenas:"Es probable que el psicoanálisis sea el refugio de la singularidad y la intimidad en la era de la IA"

-El vector que apunta al transhumanismo como futuro de la civilización es capaz de seducir a nuestra imaginación y ha sido argumentado en libros como Homo Deus, de Yuval Harari. Como marco de una rara historia de amor titulada La posibilidad de una isla, Michel Houllebecq construye para nosotros una forma que ese mundo podría adoptar, en el sentido de que no puede descartarse que esa distopía contenga notas clave de un futuro distante, pero posible, para la humanidad. El mismo novelista escribió Sumisión, que es otra distopía, aunque situada en un futuro ya no distante. Nos pinta un mundo radicalmente distinto del imaginado en la otra novela, en el que el islam toma las riendas de Francia y de todo el territorio que alguna vez estuvo bajo el imperio de Roma. Y tan convincente resulta, que tampoco cabe descartar la eventualidad de que el futuro tenga esos colores. Eligiendo entre un historiador erudito como Harari y un novelista sin educación universitaria como Houllebecq, acuerdo con Freud y con Lacan: quien nos lleva la delantera es el artista, y lo que este artista nos muestra con sus dos novelas es que no hay manera de responder racionalmente a la pregunta por el futuro de la humanidad. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, diré que aquí no acuerdo con Freud. Postular una pulsión destructiva me parece tan innecesario como erróneo, y por eso creo que contraponerle un Eros que la compense merece idénticos calificativos. Aquí vuelven a revelarse las huellas de mi paso por la ciencia, ya que me inclino a pensar en términos de campos discursivos. Definidos por analogía con el modo en que los campos físicos (eléctrico, gravitatorio, etc.) actúan sobre los cuerpos materiales (átomos, planetas, etc.), los campos discursivos atraen o separan a los cuerpos hablantes tomados por ellos. Creo que estos campos, y no unas fantásticas pulsiones, son los principales responsables de los vaivenes de la historia. A eso dediqué mi libro más reciente, Discursos que atrapan cuerpos. El último medio milenio ha visto nacer campos discursivos que antes era imposible soñar siquiera; entre ellos, el de la ciencia y el del psicoanálisis. Mi impresión es que el futuro de la humanidad dependerá de los diversos modos en que estos y otros campos discursivos se compongan.