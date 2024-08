Fútbol y sicología: Milei, un presidente desnudo que busca las culpas afuera

Pese a la cerrazón presidencial, para el observador es evidente que el Gobierno ha quedado bastante mareado por las pérdidas que sufrió en toda esa seguidilla de tropiezos, en los que su exiguo número en las dos Cámaras quedó fatalmente en evidencia y bajo todos los focos. No está de más recordar el cuento de Hans Cristian Andersen sobre aquel emperador que circulaba por las calles creyéndose la historia de quien lo había “vestido” con un traje mágico que no se veía y de aquellos que no se animaban a decirle la verdad, hasta que un niño gritó “el rey está desnudo” y todos se dieron cuenta al unísono de esa realidad, menos él que no quiso verla para no demostrar que era un negado. Esta historia fue la que padeció Milei y su gobierno en materia legislativa y bastante mérito tuvo hasta entonces la Casa Rosada en disimularlo.