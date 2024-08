Demandan a la SAT por no cumplir una resolución que ordena brindar agua a una vecina

"Es realmente agotadora y hasta denigrante la situación. Cuando yo me mudé a esta casa en 2012 teníamos poca presión, pero desde hace cuatro años la situación es insostenible. Ya no importa si hace frío, si llueve, si hace calor. No hay agua. Cuando llamo a la SAT lo único que hacen es darme el mismo número de reclamo hace cinco años. Y jamás he dejado de pagar. Y llega un punto en que uno se pregunta qué más tiene que hacer, porque ya hice todos los reclamos. Esto pasa en todo el barrio. Hay vecinos que son gente grande y tienen que andar acarreando agua, es agotador. Están violando constantemente nuestro derecho al agua. La sensación es de bronca e impotencia", explicó Balella.