Facundo Sava siempre tiene un AS bajo la manga en Atlético Tucumán

“La principal virtud del equipo es que supera muy rápido las adversidades y que se adapta. Estos jugadores van al frente como locos, me siento muy identificado con lo que transmiten los jugadores en cada entrenamiento o cada partido”, fue el elogio de Sava para un equipo que en el último partido terminó jugando con un arquero y seis defensores para asegurar el 2-0 a favor. Con esa línea de “6”, con Orihuela y Peruzzi como los más adelantados, continuó generando daño en los últimos metros. Aunque no pudo ampliar el marcador, Sava con esa defensa multitudinaria se aseguró que el “Pincha” no lo lastime por arriba por el juego aéreo de Romero, De los Santos y Ferrari.