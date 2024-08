La ex secretaria de Alberto confirmó la veracidad de los chats con Fabiola Yáñez

Ayer el fiscal también fijó la fecha para escuchar el 5 de septiembre a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. Este profesional médico forma parte de la declaración hecha por Fabiola, que asegura que fueron varios los episodios de violencia física que sufrió, pero recordó especialmente el golpe en el ojo. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como Primera Dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé tres o cuatro días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al doctor Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, escribió en la primera presentación.