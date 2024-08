"Yo sueño con retirarme en Atlético Tucumán", la confesión de un experimentado jugador

Para Acosta, la ambición sigue siendo la misma: quiere que Atlético Tucumán compita al máximo nivel en todas los torneos. La idea de volver a disputar un torneo internacional, como lo hicieron hace algunos años, es algo que lo entusiasma. Pero no se conforma con eso; también quiere pelear por títulos nacionales, como lo hicieron en aquella recordada final contra River. “Yo no me conformo, no elijo entre pelear un título o clasificar a una copa, a mi me gustaría ir por todo”, enfatizó.