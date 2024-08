Un accidente en el Trasmontaña lo dejó cuadripléjico, pero todavía mantiene su amor por la bicicleta

“En 2008, a raíz de una lesión que tuve en la cabeza del fémur, me habían prohibido hacer deportes de alto impacto. Yo jugaba al tenis, al fútbol y salía a correr. El médico me había dicho que hiciera spinning. Fui un mes, pero me aburría y entonces me compré una bici”, recuerda Chambret. “Andaba por el Parque 9 de Julio y después por la avenida Perón. En el 2012 se me ocurrió correr el primer Trasmontaña y le metí para adelante con el desafío”, agregó el biker que disputó las ediciones de 2014, 2016, 2018 y 2019.