Darío Sand hizo una fuerte revelación sobre el duelo tras la victoria de San Martín de Tucumán

“¡Fue buscada! No quería que me mostraran la tarjeta, pero la tenía que limpiar en algún momento. En este equipo los que entran siempre están a la altura”. La decisión de recibir la quinta tarjeta amarilla no fue casualidad, según explica Darío Sand. El arquero, que fue figura en el triunfo sobre Chaco For Ever, quiere estar disponible dentro de dos fechas ante el “santo” sanjuanino en un partido que se perfila como una verdadera final para San Martín. Y por eso no quiso correr riesgos el próximo fin de semana en Sarandí.