Tiempo de violencia: el dúo Fernández - Milei y los golpes a las instituciones

Así, el déficit/superávit (gastos vs ingresos), la emisión, el tema cambiario, el nivel de Reservas, el maldito cepo, el ingreso de capitales y, para pegarle fuerte a la inflación, la natural recesión que aparece, ataca y deteriora el nivel de actividad y el empleo, son varias entre otras, las piezas que debe encastrar. Todos esos condicionantes son los que le ponen un tope a la velocidad de crucero que el gobernante debe elegir, cuestiones que le bullen en varios frentes y que, unidas entre sí, se desacomodan al primer suspiro. Si te tapás la cabeza, te destapás los pies, es sabido. Más allá de tantos cruces de variables, las que hay que calibrar al milímetro en la etapa de sintonía fina, tras haber abandonado la poda gruesa de la primera hora, el tema caballito de batalla del Gobierno son los precios. El meritorio 4% de inflación promedio de julio tiene todas las posibilidades de ser un piso y quizás ahora el Gobierno debería cambiar la motosierra por un taladro para lograr perforarlo. En opinión de muchos analistas, los mismos a los que Milei ataca y a quienes llama “econochantas” no porque no sepan, sino porque no piensan como él, habrá que coexistir con este nuevo nivel inflacionario durante algunos meses antes de bajar escalón por escalón, rumbo a un dígito mensual.