Universitario levantó el nivel, y se ilusiona con pelear el título en el Regional

“Es un equipo que juega muy vistoso, que te tira la pelota para todos lados; tiene chicos rápidos y con muy buena destreza. Así que son partidos muy dinámicos en los que no te podés equivocar porque te pasan factura”, analizó Arregui. “El que menos se equivoque va a ser el que se lleve la victoria. Con respecto al partido pasado contra ellos tenemos que estar más concentrados y no cometer tantos penales. Ellos tienen buenos pateadores, buen scrum, buen line; y si les das de comer a partir de eso se hacen fuerte. Tenemos que replicar una defensa sólida y tratar de sumar puntos cada vez que pasemos mitad de cancha”, completó el apertura, que aseguró que en su caso particular, disfruta de enfrentar al “verdinegro”.