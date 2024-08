El insólito cruce entre un DT de la Liga Profesional y una figura del rock nacional

En una entrevista vía streaming, Israel Damonte, entrenador de Sarmiento, disparó contra Juan Manuel Moretti, cantante del grupo Estelares, que es hincha del “verde” de Junín. “Siempre me critica, pero está bien. Es el que canta ‘Ella dijo’, pero hace rato que no mete un hit, pero es bueno…”, señaló Damonte. “La gente cuando no sabe de alguna cosa es así. Es lo mismo que yo vaya a ver un recital de él y tuitee y diga eso (que no mete un hit). Es un hincha, en algún momento hablé con él, pero no entiende”, agregó.