Javier Milei irá a ver una obra de teatro, en el ex CCK, con Yuyito González

Mientras sigue la convulsión política por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, el presidente Javier Milei volvió a hacer mención a la causa, advirtió que la acusación contra el ex mandatario no le quita a ella que "haya sido cómplice de muchas de las aberraciones del gobierno" y volvió a apuntar contra periodistas. En tanto, planea ir a ver una obra de teatro con Amalia "Yuyito" González en el ex CCK, ahora renombrado Palacio Libertad. Ya habían ido juntos al Teatro Colón. Seguí todas las repercusiones del caso y las novedades del Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín.