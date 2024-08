Homicidio en barrio ARA San Juan: “No fui a matarlo, solo quise recuperar mi teléfono”

“Yo lo seguí, fui a recuperar mi teléfono, iba dispuesto a pagarle un rescate incluso, pero cuando me dijeron dónde vivía y me vio llegar salió armado a confrontarme, me dijo ‘¿qué onda vos ura?’ y me mostró el revólver, por eso le disparé”, explicó Facundo Emiliano Salazar (23 años), quien ayer fue imputado por el crimen de Tomás Emanuel Zamorano, el joven de 20 años que lo había asaltado minutos antes. “No sabía que le había pegado los tiros, fui a la comisaría a denunciar el robo y cuando me dijeron que el chico había muerto les dije la verdad, que nunca tuve la intención de hacerlo y que por el miedo de la situación tiré el arma cerca de la autopista”, agregó el acusado. El juez Alejandro Valeros le impuso el arresto domiciliario por dos meses.