El golazo de Garnacho para Manchester United ante Manchester City

Sin embargo, los “diablos rojos” no pudieron aguantar el resultado, y Manchester City igualó las acciones a los 44 minutos, con un gol de Bernardo Silva. En los penales, igual que en el partido, Manchester United, que tuvo a Lisandro Martínez como titular, comenzó con ventaja, gracias al fallo del propio Silva, pero no lo pudo aprovechar por las fallidas ejecuciones de Jadon Sancho y Johnny Evans. Manchester City no volvió a fallar, y gracias a una última ejecución acertada de Manuel Akanji, selló el triunfo para quedarse con la Community Shield, torneo que enfrenta a los campeones de la Premier League y de la FA Cup de la última temporada.