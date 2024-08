Caso Loan: la Justicia secuestró el celular de uno de los hermanos del nene

El día de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio en un naranjal de Algarrobal, algunos de sus hermanos, incluyendo a César, no se encontraban presentes en el lugar. César, en particular, estaba trabajando en la localidad de Tabay. Según información obtenida, él habría admitido haber borrado contenidos de su teléfono, lo cual ha despertado interés en la investigación. Durante el día de la desaparición, varios familiares de Loan estaban ocupados en distintos lugares y no asistieron al almuerzo en casa de su abuela Catalina.