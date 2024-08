Coco Banegas: “El último sachero” que viene para cantar lo que siente

La ausencia de su tierra natal -está radicado en la Capital Federal- no le mella en su identidad santiagueña, “porque creo que no tiene que perderse, ni la tonada ni nada; hay que tratar de mantenerse como uno es, por más que esté viviendo en otro lugar”. “Eso para mí ha sido lo más fácil, porque yo no cambié nada de mi persona ni de las costumbres. Soy como cuando me fui de mi provincia alguna vez, hace más de 30 años, y sigo manteniéndome igual, recordando de qué lado vengo, el Santiago que siempre llevo adentro, quiero e idolatro. Creo que eso es una de las cosas que me ha hecho hasta ahora mantener mi personalidad y toda mi esencia”, reivindica.