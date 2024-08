Carlos Alsina: “Estas novelas son una metáfora de nuestras desventuras”

- Partió de un hecho real, ocurrido en una localidad cercana a Simoca. A la historia me la contaron en la mesa que solíamos compartir en Lisandro (emblemático y ya cerrado restaurante de la calle 25 de Mayo al 400). En la década del 30 se quemó un ranchito muy humilde y murieron sus habitantes, pero quedó intacta una figura del Niño Dios de 18 centímetros. En medio de un círculo de cenizas este Niño Dios no tenía la más mínima señal de quemaduras. La gente lo tomó como algo milagroso y lo hizo propio, así que en procesión se dirigieron a la iglesia de Simoca para consagrarlo, Pero se encontraron con un cura de apellido Contreras -en la novela no se llama así- que puso una tranca y no los dejó entrar. El cura decía que ese era un Niño Dios pagano y que él tenía su propio Niño Dios, que por supuesto era un bebote rubio y de ojos celestes. A partir de ese momento se estableció una guerra entre la gente que peregrinaba a Simoca y el cura que no abría la puerta. A esa historia no podía dejarla pasar.