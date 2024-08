VIDEO. Coletazos de un video viral: el municipio asegura que cumple con los controles por el estado de los colectivos

“Se trata de un vehículo modelo 2018; es decir que no es cierto lo que se está hablando que estaba fuera de modelo. Prácticamente está dentro de lo que es una unidad nueva para lo que son los valores normales que nosotros estamos manejando”, afirmó en LG Play el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva. De esa manera, hizo alusión al video en el que el chofer denuncia que una unidad se había quedado sin dirección. “Todas las verificaciones que se están haciendo desde el área de Transporte están al día”, añadió. “Se han tomado cartas en el asunto y se hacen los relevamientos pertinentes. Obviamente aquellos vehículos que no están en condiciones de circular son apartados y obviamente también son notificados de esta situación las distintas empresas para que hagan su descargo; pero no pueden circular”, expresó.