Una adolescente tucumana presentará su primer libro: "La Venganza de la Oruga"

La autora comparte: "La idea de 'La Venganza de la Oruga' existe desde hace años, mucho antes de que decidiera plasmarla en un libro. Pero realmente, lo que me inspiró a escribir un libro es mi deseo y necesidad de universalizarme, a mí y a mis sentimientos, mis experiencias. Cuando uno crea, da vida a algo que lo trasciende y que lo sobrevive, y eso es lo que necesitaba: crear algo que me permitiese conectarme con el mundo a partir de mis vivencias y lograr que todo aquel que atravesó, en cualquier momento de su vida, lo tumultuoso que es el no pertenecer, tenga una obra con la cual sentirse identificado."