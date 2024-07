Dólar: una por una, cuáles son las causas detrás de la baja del "blue" y de los financieros

Los expertos de Rava Bursátil afirmaron que “el Gobierno anunció que no va a devaluar. Muchos dicen que cuando la brecha baje y tienda a cero se va a unificar el tipo de cambio, algo que ya pasó (entre marzo y mayo) y no se unificó. Que la brecha tienda a cero no quiere decir que se pueda levantar el cepo si no hay dólares. Las bajas de los tipos de cambio (paralelo) no se dan porque el mercado siente que las cosas se están haciendo bien para que el tipo de cambio baje. Baja porque del otro lado tenés al Gobierno diciendo que va a intervenir y salir a bajar esta brecha como sea. Entonces baja circunstancialmente”.